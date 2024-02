Manolas, accordo trovato con la Salernitana

Kostas Manolas andrà alla Salernitana. Come riporta Sky il difensore trentaduenne svincolato, seguito anche dal Verona, ha raggiunto l'accordo verbale con il club campano per un contratto di sei mesi con opzione, e ora non restano che i documenti da firmare. Domani sarà a Salerno per definire e dovrebbe riuscire a partecipare all'allenamento a porte aperte della squadra.