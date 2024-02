Manolas al Verona? C’è anche la Salernitana

Kostas Manolas, svincolato, sta valutando la proposta del Verona, ma attenzione alla Salernitana che lo aveva già cercato. Secondo Alfredo pedullà Walter Sabatini lo conosce bene ed è tornato in pressing per prendere cerca un altro centrale malgrado gli arrivi di Boateng e Pellegrino. Su Manolas anche qualche club europeo, ma lui per ora valuta le proposte dalla Serie A.