Maran: “Abbiamo provato a vincere, lo spirito è stato quello giusto”

Rolando Maran ha commentato il pareggio ottenuto al Bentegodi contro il Verona.



Queste le parole del tecnico rossoblù ai microfoni di Sky Sport: “Non è stato semplice preparare questa partita. Oggi dovevano prevalere altri valori e sono usciti fuori. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. Sono stati bravi a tirare fuori questo spirito. Dopo Napoli volevamo cambiar pagina, oggi ci sono state delle occasioni per il Verona, ma anche noi abbiamo provato a vincere la partita. Tanti giocatori della squadra non si sono allenati per niente in queste settimane, però nonostante tutto si è vista una buona fisionomia e una buona squadra. Stiamo cercando di superare questo momento con compattezza. Spero che quanto accaduto a noi non succeda agli altri“.