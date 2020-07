Marani: “Verona, lavoro straordinario di D’Amico”

Matteo Marani, giornalista di Sky e responsabile dell’Area Eventi Calcio della pay-tv, commenta così l’operato dell’Hellas e in particolare del ds Tony D’Amico: “Il Verona sta facendo un grande campionato anche con giocatori scartati come Veloso e Lazovic, Gunter, lo stesso Juric se vogliamo. Soprattutto balzano agli occhi Lazovic e Veloso, entrambi andati via a zero. Il Verona è stato bravissimo, ha fatto un capolavoro. Ha preso Pessina in prestito dall’Atalanta, e lui ha fatto la differenza. Pensiamo poi ad Amrabat. Tony D’Amico non ha sbagliato un colpo. Il premio di miglior direttore sportivo credo debba andare a lui per questa stagione. Lazovic e Faraoni fanno la differenza, così come gli esterni dell’Atalanta, ma chiunque entri a centrocampo fa bene”.