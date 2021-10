Marasco: “Verona con il Milan senza paura. Nulla è impossibile”

L'ex gialloblù: "Pronostico tutto per il Milan, ma con Tudor l'Hellas è cambiato"

Dice: "Con l’arrivo di Tudor è cambiato molto, e non parlo solo dei risultati. Mi piace l’atteggiamento che ha trasmesso al gruppo, sta proseguendo sulla strada di Juric pur mettendo anche le proprie idee. Credo che andrà a Milano senza timori di sorta: il pronostico è a favore del Milan, ma l’Hellas ha tutti i mezzi per farcela. Un giocatore simile a me? Per ruolo e caratteristiche direi Tameze, ma il calcio di oggi è molto diverso da quello dei miei tempi. Una cosa però vorrei fosse uguale: per questo Verona, così come lo era per il mio, nulla deve essere impossibile».