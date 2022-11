Marasco: “Verona, puoi salvarti, ma serve andare sul mercato e restare uniti”

L'ex gialloblù: "In estate cessioni pesanti. La sosta per i Mondiali permette di rimediare"

Antonio Marasco, ex mediano dell'Hellas, con cui è stato protagonista dal 1998 al 2000, ha parlato della situazione della squadra gialloblù in un'intervista al "Corriere di Verona".

Dice: "Le ragioni della crisi? Sono state effettuate delle cessioni che hanno pesato molto sull’equilibrio della rosa, a cominciare da quella di Barak, che è stato per due stagioni determinante nel ruolo di centrocampista offensivo. Qualcosa, è evidente, è mancato. Tutto l’attacco è cambiato e in avanti hanno fatto fatica. Ma la lunga sosta per i Mondiali aiuta: c’è modo di rimediare”.