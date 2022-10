Marroccu: “Bocchetti proseguirà il lavoro di Tudor, era la prima scelta”

"Con Cioffi - dice il ds - abbiamo cercato fino all'ultimo la continuità tecnica che non è stata trovata, lo voglio comunque ringraziare. A Bocchetti abbiamo pensato come prosecuzione naturale di quanto fatto da lui con Tudor subito ma ci sono stati dei ritardi perché non aveva i requisiti tecnici per allenare. Caprari? Il mio errore è stato non dire che è stato lui a voler essere ceduto, ne sarei uscito meglio. Cioffi predestinato? Lo dirà il tempo, a Verona non è stato fortunato, mi è dispiaciuto esonerarlo. Lopez era qui perchè Bocchetti non aveva il patentino e dovevamo capire quale fosse la soluzione migliore per Salvatore che era la prima scelta".