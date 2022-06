Marroccu e il calendario del Verona: “Iniziamo con fiducia”

Francesco Marroccu, direttore sportivo dell'Hellas, commenta il calendario che attende il Verona e il via alla stagione.

Dice: "Giudicare un calendario prima dell’inizio di stagione è sempre arduo, perché di anno in anno le difficoltà possono essere diverse. Questo è un calendario che dobbiamo accettare nella sua particolarità, dato che per il secondo anno consecutivo, il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quello di andata".

Poi: "Ciò che contraddistinguerà la prossima Serie A è la lunga pausa natalizia, ecco perché il nostro approccio dovrà tener conto delle complessità di una stagione che non abbiamo ancora sperimentato. Sarà compito nostro trasformare questo calendario in un ‘buon’ calendario, iniziando con serenità e fiducia, e lavorando affinché possa essere per noi una stagione senza patemi d’animo”.