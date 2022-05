Marroccu, la scelta di Setti

Il diesse del Brescia è vicinissimo al passaggio all'Hellas. Per lui esperienze al Cagliari, al Leeds e al Genoa

Va in volata l'accordo per il nuovo direttore sportivo dell'Hellas: lo scatto decisivo è di Francesco Marroccu.

Le altre candidature, con Pietro Accardi e Gianluca Petrachi in testa, non hanno preso quota e Setti ha puntato su Marroccu, impegnato nei playoff per la promozione in Serie A col Brescia (in campo in semifinale col Monza).