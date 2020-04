Maxi-ritiri per le squadre, l’ipotesi per tornare a giocare

Un maxi-ritiro per le squadre, per riprendere la stagione del calcio e portarla a termine.

Questa è una delle ipotesi che sono sul tavolo degli esperti che lavorano per trovare il modo di completare l’annata. Una soluzione non agevole da applicare, perché comporterebbe per giocatori, staff, magazzinieri, addetti ai diversi settori organizzativi la permanenza in un’unica struttura fino alla conclusione dei campionati.

Una situazione sul genere di quella che si verifica per i grandi tornei internazionali, a cominciare dal Mondiale, o per le Olimpiadi, ma naturalmente in un contesto sanitario e logistico (ogni club dovrebbero prenotare per settimane camere d’albergo) più complesso.