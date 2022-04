Mazzarri: “Il Verona sembrava giocasse la finale di Champions”

L'allenatore dei sardi: "Noi male dietro dove siamo stati debolissimi. Sconfitta che brucia"

"Ho voluto parlare con la squadra dopo la gara - dice l'allenatore del Cagliari - in questo periodo non ci va bene niente, ma in fase difensiva non abbiamo fatto bene nei duelli. Lì siamo stati debolissimi e il Verona ci ha punito. Non mi aspettavo una gara del genere, che brucia. Loro hanno una fisicità pazzesca, sembravano assatanati e che giocassero la finale di Champions. Mi dispiace per i tifosi e per tutti. Cercherò fino all'ultimo di salvare il Cagliari".