Mazzi: “Verona a Presidio, aspettiamo i programmi”

Osserva Mazzi: “La proprietà americana? I tempi sono questi. Vale per l’Hellas come per tanti altri club. Alcuni hanno avuto una crescita, con dei grossi passi avanti. Non per tutti è stato così. L’andamento del calcio in Italia, e non solo, è questo, con l’ingresso dei fondi. Spero che al Verona arrivino le risposte che desideriamo che ci siano, con un più forte consolidamento in Serie A”.

Chiude Mazzi: "Come mai gli imprenditori locali non si avvicinano all'Hellas? Per freddezza. Noi entrammo nel Verona come soci prima dello scudetto e dopo lo comprammo che era fallito. L’abbiamo tenuto fino al 1998, spendendo per la sua gestione 35 miliardi di lire. In tanti ci hanno dati consigli, pochissimi ci hanno aiutato sul serio. L’ha fatto Giovanni Rana, da sponsor e amico, per anni. Sempre come sponsor, Giorgio Zambaldo di ZG Camini. La Banca Agricola Popolare di Cerea. Poi, molte parole, ma non c’era amore per l’Hellas. Fummo lasciati soli”.