Mboula: “Voglio adattarmi presto al calcio italiano e portare molti gol al Verona”

Jordi, quali sono le prime sensazioni in maglia gialloblù? “Ho buone sensazioni. È un calcio un po’ diverso ma mi trovo molto bene. Voglio adattarmi velocemente e non vedo l’ora di iniziare a giocare”.

Cosa sai del calcio italiano? Conosci già qualche giocatore della Serie A? “Ho guardato molto il calcio italiano e ho notato che negli ultimi anni è cresciuto molto. In Italia ho seguito Brahim Diaz e mi piace molto Leao, come credo piaccia a tanti…”.

Mister Baroni parla spesso singolarmente con voi giocatori. Quali sono le richieste che a te fa più spesso? “Mi chiede di prestare massima attenzione per apprendere il più in fretta possibile il calcio italiano e come intende lui il calcio. A me piace molto tentare l’uno contro uno, ma lui mi sta facendo capire che è importante il gioco di squadra, scaricare in fretta la palla e andare in profondità”.