Mboula: “Volevo la Serie A, al Verona sono contento”

Ha detto il giocatore spagnolo: "Il mio desiderio era giocare in A, già da piccolo vedevo molto calcio e il vostro era tra i miei preferiti. Il Verona era in contatto con me da tempo e il suo interesse mi ha convinto a sceglierlo: fa crescere i giovani e sono contento di esserci arrivato".

Poi: "Sapevo che in Italia si lavorava tanto, ma così non me l’aspettavo (ride, ndr.): che fatica. Sono rimasto sorpreso, c’è una preparazione fisica diversa da quella a cui ero abituato in Spagna. Ma mi sto adattando bene al nuovo mondo, ho buone sensazioni".