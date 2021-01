Meraviglia Verona! 3 a 1 al Napoli e 30 punti nel girone di andata

Dimarco, Barak e Zaccagni ribaltano il gol di Lozano, è gran festa gialloblù

30 punti nel girone di andata. Il Verona celebra l'ultima partita prima del giro di boa del campionato con una prestazione sontuosa, ribaltando lo 0-1 subito dopo 9 secondi con tre reti. Dimarco, Barak e Zaccagni firmano il 3-1, la prova di squadra è eccellente, la grinta è spaventosa. Vittoria voluta, vittoria ottenuta contro un Napoli ricco di campioni ma povero di idee. 3-1 come nell'anno dello scudetto. L'ennesima conferma che Juric è il miglior allenatore dopo Osvaldo Bagnoli.

Avvio shock per il Verona. Il Napoli batte, Demme lancia, Dimarco buca clamorosamente e Lozano è in porta trafiggendo Silvestri dopo nove secondi, quando ancora il fischio di Fabbri risuona nel Bentegodi deserto.

L'Hellas reagisce all'11', quando Barak sfonda a destra e mette un morbido assist per Zaccagni che però non riesce nell'impatto con la palla a tre metri da Meret. Demme falcia Zaccagni e viene ammonito al 16'. La gara è fisica e i ritmi sono alti. Il Napoli fa il suo gioco, i gialloblù cercano il contropiede.

Barak si impone a destra anche al 22'. Ilic riceve e dai 20 metri calcia forte, trovando il corpo di Demme a deviare in corner.

Demme è uomo ovunque, in un metro si libera in area e trova un Silvestri formato muraglia a impedire lo 0-2.

Zaccagni sguscia a sinistra in maniera pregevole al 28'. Il cross, facile, riesce però male e Kalinic davanti alla porta si trova la palla dietro.

Meritato, arriva il pareggio al 35'. Kalinic lavora un pallone a destra, lo scarica all'indietro per Faraoni che guarda e crossa al bacio per Dimarco che è solo a porta sguarnita. Il terzino appoggia in rete e la sua festa è liberatoria dopo la topica sullo 0-1