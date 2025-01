Mercato, anche il Como su Ngonge

Accostato anche al Verona per un possibile ritorno in prestito in gialloblù, su Cyril Ngonge è piombato il Como, che ha avviato i contatti col Napoli. A riportarlo è Sky. Nel club lombardo l'attaccante troverebbe maggior spazio per giocare, ma da capire c'è la volontà del calciatore. Per il belga c'è concorrenza (anche il Bologna è interessato), e l'Hellas attende gli sviluppi. La partenza di Ngonge potrebbe infatti avvenire in chiusura di mercato in cui tutto è possibile che accada.