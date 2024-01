Mercato, Clement, allenatore dei Rangers: “Non ci sono trattative per Yilmaz”

L'allenatore del Glasgow Rangers Philippe Clement spegne le voci di mercato che riguardano il terzino sinistro Ridvan Yilmaz , sul quale forte è l'interesse del Verona e, in ultima, del Galatasaray.

"Non ci sono trattative a riguardo - ha detto Clement - abbiamo avuto i nostri colloqui individuali come abbiamo fatto con tutti i giocatori in ritiro. Con Ridvan chiaramente è stata una bella chiacchierata perché poi ha giocato lui".