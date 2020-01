Mercato, Dimarco si avvicina al Verona

Oltre al mercato in uscita, il Verona pensa anche alle entrate.

La dirigenza gialloblù sta cercando di rinforzare le corsie laterali. Come riportato da Sky Sport, l’obiettivo numero uno resta Federico Dimarco, giovane terzino dell’Inter. Il classe 1997 non sta trovando spazio nelle gerarchie di Antonio Conte e per questo potrebbe partire per cercare di avere un minutaggio maggiore.

Dopo l’esperienza al Parma della passata stagione, l’Hellas ha messo gli occhi su di lui già per gennaio. Sul giocatore si registra anche l’interesse del Genoa, ma il club gialloblù punta a chiudere l’affare in anticipo.