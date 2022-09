Mercato, fatta sul gong finale per Depaoli al Verona e Amione alla Samp

Nel girone di ritorno dello scorso campionato ha infatti totalizzato con l'Hellas Verona 18 presenze – di cui 7 da titolare – segnando inoltre il suo primo gol in Serie A nel successo per 4-0 contro l'Udinese dello scorso 13 febbraio.

In carriera, oltre ad aver vestito la maglia della Nazionale azzurra giocando 5 partite con la formazione Under 21, ha collezionato 135 presenze in Serie A, vestendo le maglie di Chievo, Sampdoria, Benevento e Atalanta, club con cui ha debuttato in Champions League".