Mercato Hellas, accordo vicino per Kumbulla al Napoli

Il Napoli mira a rinforzare la difesa, guardando ancora in casa Verona.

Dopo l’operazione che ha portato Rrahmani in azzurro, il club partenopeo cerca di concretizzare un accordo anche per Marash Kumbulla. Come riportato da Sky Sport, la cifra dell’offerta si aggira intorno ai 20 milioni più 4 di bonus, con il giocatore che verrebbe lasciato in prestito all’Hellas fino a giugno.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con gli agenti del difensore per illustrare il progetto tecnico ed economico.