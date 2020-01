Anche la Cremonese è interessata a Claud Adjapong.

L’esterno del Verona ha trovato poco spazio fino a questo momento, collezionando solamente tre minuti in campionato contro l’Atalanta.

Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo potrebbe decidere di cedere in prestito l’azzurrino Under 21 ad un club di Serie B.