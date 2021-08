Mercato, il Genoa torna in pressing su Lammers

Beffati dal Venezia per Henry, i rossoblù cercano di convincere l'olandese

Capite le intenzioni di Lammers (che preferisce la destinazione in prestito al Verona) il Genoa si è gettato verso un nuovo obbiettivo per sostituire Shomurodov, il francese Thomas Henry col quale sembrava ormai trovato l'accordo. Tuttavia il Venezia lo ha beffato e ora è ad un passo dal giocatore.

Il club di Preziosi, dunque, sta ora tentando un ultimo "disperato" tentativo per convincere Lammers. L'olandese, peraltro, è convocato per la gara di stasera tra Torino e Atalanta, e, visto l'infortunio a Zapata, potrebbe esserlo anche per la prossima partita, il 28 agosto, tra i bergamaschi e il Bologna.