Daniel Bessa lascia il Verona, direzione Goiás.

Il centrocampista torna in Brasile dopo tanti anni in Italia. Questo il suo messaggio su Instagram: “Ho vissuto tanti momenti con questa maglia, momenti fantastici, una promozione, momenti bellissimi e meno belli. Ma sono stato felice e per me è stato un onore indossare la maglia dell’HELLAS VERONA. GRAZIE, A PRESTO, ARRIVEDERCI!”