Mercato, il Milan avvia i contatti per Belahyane

Contatti avviati per Reda Belahyane tra Milan e Verona. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Conceicao avrebbe espresso la volontà di rafforzare il centrocampo e il direttore tecnico dei rossoneri Geoffrey Moncada ha avuto un colloquio in sede con un intermediario molto vicino al Verona per il gialloblù, da tempo osservato dal club rossonero.