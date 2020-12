Mercato, il Napoli su Zaccagni. Pronti 9 milioni

Il Napoli segue con attenzione Mattia Zaccagni e sarebbe pronto a gennaio a sferrare la zampata per l’acquisto del centrocampista gialloblù, che rimarrebbe a Verona fino a giugno, come già accaduto lo scorso anno per Amir Rrahmani. A darne notizia è Sportmediaset.

Altri indizi arrivano da Radio Kiss Kiss di Napoli dove il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato di un incontro nei prossimi giorni tra Tullio Tinti e il Verona. L’agente del calciatore avrebbe già comunicato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. Il Napoli valuterebbe Zaccagni tra gli 8 e i 9 milioni di euro.