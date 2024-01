Mercato, il Verona ci prova per Yilmaz

Con l'obbiettivo di rafforzare la fascia sinistra il Verona cerca nel campionato scozzese. Come riporta Sky i gialloblù hanno messo nel mirino Ridvan Yilmaz, terzino sinistro turco classe 2001 di proprietà dei Glascow Rangers. Per lui 13 presenze e 1 gol tra campionato e coppa nazionale in questa stagione.