Mercato, il Verona fa il pieno di attaccanti, ma dietro… Cosa può accadere fino a venerdì

Attenzione anche alle “partenze eccellenti” dell’ultimo minuto e alla girandola impazzita del finale di calciomercato

Andrea Spiazzi Direttore 28 agosto 2024 (modifica il 28 agosto 2024 | 19:55)

Amin Sarr è la quarta punta arrivata al Verona dal calciomercato, dopo Mosquera, Livramento e Tengstedt. Con Kastanos e Alidou gli ingressi nel reparto offensivo salgono a sei. C’è anche Cissè il cui talento è indiscusso ma che al momento non ha spazio e non sarà facile, per lui, trovarne.

Folto anche il centrocampo, è dietro che l’Hellas ha dei seri punti di domanda, in particolare negli esterni dove a destra Faraoni è in attesa di sistemazione (ma in mancanza di soluzioni potrebbe essere riconsiderato) e c’è il solo Tchatchoua. A sinistra ci sono Frese e Okou. In mezzo, poi, c’è il vero nodo del finale di calciomercato.

Ok la vecchia guardia con Magnani, Coppola e Dawidowicz (Ceccherini è in uscita), ma è evidente che serva un altro centrale per dare più solidità e sicurezza a un reparto che, quando si gioca a tre, è ridotto all’osso. Ghilardi non rientra nei piani di Zanetti, i nomi caldi sono quelli di Daniliuc della Salernitana e di Diomandé del Lione.

PUÒ ANCORA ACCADERE DI TUTTO. Conoscendo Sogliano è possibile che negli ultimi momenti del mercato (che chiude venerdì a mezzanotte) vi siano sorprese, e forse non poche, specie in entrata.

USCITE? Al di là di qualche esubero da piazzare, a questo punto nessuno si aspetta cessioni di titolari, ma Coppola, Suslov, Tchatchoua (e Cisse) hanno certamente mercato, dunque occhio. Zanetti ha parlato chiaro: “Se parte un giocatore importante deve arrivarne uno altrettanto importante”. Baroni ne sa qualcosa. Attenzione, dunque, alle porte girevoli finali che potrebbero prendere velocità vorticose. Del resto è il Verona delle plusvalenze, non ci fossero le quali (e molto abbondanti) pare si finirebbe in pochi istanti in cenere. ("Mi sento un nodo alla gola", cit.)