Trattativa avanzata per il senegalese

Il Verona è in trattativa con lo Young Boys per Cheikh Niasse, centrocampista senegalese di 25 anni. A riportarlo è Alfredo Pedullà. Niasse, fisico possente, 188 centimetri di altezza, è un mediano che può giocare anche come centrale difensivo. La trattativa è a buon punto e Niasse può diventare il prossimo rinforzo dell'Hellas.