Mercato, in tre su Zaccagni (ma a gennaio non partirà)

Mattia Zaccagni al centro del mercato.

Riporta “La Gazzetta dello Sport” che Lazio, Roma e Milan hanno mostrato grande interesse per il trequartista dell’Hellas.

Con tutti e tre i club il Verona ha buonissimi rapporti. Con la Roma è stato chiuso l’affare che ha portato in giallorosso Marash Kumbulla.

L’Hellas, tuttavia, non ha intenzione di cedere Zaccagni durante la sessione di gennaio. Possibile, invece, un’operazione ricalcata su quelle concluse con Napoli e Fiorentina, ormai un anno fa, per Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat: vendere in inverno per lasciar partire in estate.

Zaccagni va in scadenza di contratto con il Verona il 30 giugno 2022, l’Hellas ha presentato delle offerte al giocatore e al suo agente. Per adesso le proposte del club sono state declinate.