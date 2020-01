Alessandro Crescenzi lascia il Verona per trasferirsi in Serie B.

Come riportato da Sky Sport, il terzino sinistro classe 1991 andrà in prestito secco al Livorno per ritrovare campo e continuità.

Nuovo rinforzo in arrivo fino al termine della stagione dunque per la società toscana, attualmente ultima in classifica in Serie B con 13 punti.