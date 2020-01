Luigi Vitale può essere un giocatore in uscita dal Verona nel mercato di gennaio. Sull’esterno c’è l’interesse del Livorno, destinazione al momento incerta, però, per l’esterno. Sky Sport riporta che anche lo Spezia è interessata al calciatore dell’Hellas, che in questa stagione ha collezionato sole due presenze in campionato più una in Coppa Italia con la maglia gialloblù.