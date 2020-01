Gennaro Tutino è un altro nome in uscita dal Verona. L’attaccante, in procinto di tornare a gennaio al Napoli dal prestito secco in gialloblù, interessa a vari cliub di B. Oltre all’Ascoli, come riporta la Gazzetta dello Sport odierna, c’è anche il Crotone di Stroppa, protagonista sinora di una stagione positiva che vede la squadra calabrese al terzo posto in classifica a tre punti dal Pordenone.