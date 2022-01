Piace il centrale gialloblù, ma al momento l'operazione non sarebbe fattibile

La Salernitana è in cerca di rinforzi e per la difesa è interessata a Giangiacomo Magnani .

A riportarlo è Sky Sport. Il gialloblù non è al momento tra i cedibili, dato che anche il Verona sta sondando il terreno per un centrale e non intende privarsi di Magnani prima di essersi eventualmente rafforzato in quella zona del campo.