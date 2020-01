Niente Raoul Bellanova per il Verona.

L’Atalanta ha anticipato il club gialloblù, definendo un colpo di mercato in prospettiva. Secondo TuttoAtalanta.com, il terzino classe 2000 del Bordeaux arriverà in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto fissato a 4,5-5 milioni di euro. Tra sabato e domenica previste le visite mediche.