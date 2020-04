Mercato, l’Inter punta Kumbulla per 20 milioni

L’Inter resta sempre molto interessata a Marash Kumbulla.

Il club nerazzurro insegue da tempo il giocatore del Verona. In difesa, infatti, punta ad aumentare le opzioni per Antonio Conte e Kumbulla assicura un’eccellente prospettiva per il futuro prossimo e a lungo termine.

La valutazione che viene fatta per il suo cartellino in ambito interista è di 20 milioni di euro. Tuttavia, su Kumbulla ci sono parecchi interessamenti sia in Italia che all’estero, dunque l’Hellas si prepara ad aprire un’asta per la sua cessione.