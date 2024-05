Mercato, per Noslin una super plusvalenza razzo? Trattano Setti e Lotito

Arrivato a costo zero a gennaio, l'attaccante olandese vale almeno 10 milioni. Lazio in pressing, ma non solo

Trattano direttamente i presidenti di Verona e Lazio per Tijjani Noslin. Setti e Lotito, infatti, avrebbero già nei giorni scorsi parlato del giocatore che piace molto al club biancazzurro in Commissione Cultura e Istruzione al Senato, in un incontro dove erano presenti diversi esponenti delle squadre di Serie A.

Tra i due i rapporti sono ottimi, ed è possibile che una delle prime, se non addirittura la prima plusvalenza centrata dall'Hellas derivi proprio dalla cessione del golden boy olandese della salvezza del Verona, che rimarrebbe così in gialloblù nemmeno cinque mesi.

Una sorta di record, sia per i tempi rapidissimi di lievitazione del cartellino, sia per la plusvalenza in sé. Noslin è infatti arrivato a costo zero al Verona per un precedente debito che la società cedente di Eredivisie, il Fortuna Sittard, aveva contratto con l'Hellas (la cessione del portiere Pandur) e che alla fine è stato saldato proprio con l'inserimento del cartellino di Noslin a gennaio. E Noslin ora vale almeno 10 milioni.

Sul calciatore, autore di 5 reti decisive per il Verona, c'è l'interesse anche di altre squadre, tra cui il Bologna.