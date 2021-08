Mercato, scatto del Verona per Lammers

Buone possibilità per l'arrivo dell'olandese all'Hellas che lo soffierebbe al Genoa

Nonostante l'accordo già raggiunto tra Atalanta e Genoa per il passaggio in prestito di Sam Lammers in rossoblù, l'insistenza dell'Hellas, che è tornato alla carica per l'attaccante, può ora andare a segno. Sky riporta che il forte interessamento del club di Setti ha colpito l'olandese che nelle prossime ore deciderà la sua destinazione. Col Verona adesso in vantaggio per aggiudicarselo.