Mercato, si chiude: il gong alle 20. Il punto sul Verona

Ultimo giorno di mercato: alle 20 si chiudono le trattative.

Il Verona arriva allo sprint con un colpo ormai definito: all’Hellas arriva Nikola Kalinic, l’attaccante che più volte è stato richiesto da Ivan Juric.

Il club gialloblù, intanto, prosegue nel dialogo con il Napoli per formalizzare il passaggio in prestito al Verona di Adam Ounas, profilo per rafforzare la trequarti e aggiungere fantasia e imprevedibilità nel reparto.

Ci sono, al tempo stesso, da cedere i giocatori che sono fuori dai piani: Alberto Almici, Karim Laribi e Luigi Vitale, mentre Simone Calvano andrà alla Triestina.

Poche ore e poi stop alle operazioni.