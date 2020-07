Incontro in vista ad inizio della prossima settimana tra il Verona e l’agente di Fabio Borini. Come riporta Sky l’Hellas, dopo aver messo a segno il primo e fondamentale colpo col rinnovo di contratto per Ivan Juric, si muove per trattenere in gialloblù fabio Borini, ieri a segno su rigore col Torino.

La trattativa non dovrebbe avere problemi, più volte Borini ha espresso la sua piena soddisfazione per essere approdato all’Hellas targato Juric.