Mercato Verona, Juric: “Ci servono 15 giocatori. Pessina deve rimanere”

Un mercato con tanti cambiamenti per l’Hellas.

Questo è quanto dovrà essere per Ivan Juric: “Ci servono 15 giocatori nuovi. Per nuovi intendo anche quelli che dobbiamo riscattare, che sono da noi in prestito. Pessina deve rimanere per forza, non posso immaginare che vada via, sia per noi che per lui. In attacco voglio migliorare”.

Tra i vari prestiti da confermare, oltre a quello di Pessina con l’Atalanta, ci sono i casi di Gunter con il Genoa, di Verre con la Sampdoria e di Salcedo e Dimarco con l’Inter.