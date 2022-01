Mercato Verona, l’ultimo giorno non dovrebbe riservare sorprese. Gli aggiornamenti

Domani si chiude, Hellas soddisfatto della sua campagna acquisti

Domani 31 gennaio alle 20 chiude il calciomercato invernale. Il Verona , soddisfatto degli ingaggi di Depaoli , Retsos e Prazelik , non sta cercando ulteriori calciatori, dunque il capitolo ingressi dovrebbe considerarsi concluso, tranne ipotetiche occasioni (non ora sul tavolo) last-minute.

Anche in uscita, dopo Magnani, Cetin e Ragusa, non dovrebbero partire altri. Solo Ruegg, che il Verona tenta di dare in prestito, potrebbe avere qualche possibilità di partire, che peraltro rimane minima.