Mercato Verona, Montipò può partire, idea Vasquez

Secondo Sky sarebbe Devis Vasquez, colombiano classe '98 di proprietà del Milan il prescelto. Da gennaio Vasquez ha giocato in prestito in Serie B con la maglia dell'Ascoli e farà rientro in casa rossonera. Il portiere 26enne è arrivato al Milan nel gennaio 2023 dal Guaranì. Nella prima parte di quel campionato ha giocato in Inghilterra col Sheffield Wednesday in Championship, raccogliendo 10 presenze prima del ritorno in Italia nel mercato di gennaio