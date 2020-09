C’è anche Riccardo Gagliolo tra gli obiettivi di mercato del Verona.

L’Hellas cerca un rinforzo in difesa e il giocatore del Parma è un’idea per il club gialloblù, come conferma Sky.

Tra gli altri, il Verona segue sempre Federico Ceccherini, che però la Fiorentina non ha intenzione di lasciar partire prima di aver ingaggiato un altro uomo per coprire il reparto arretrato.