Il Verona ci prova per Dusan Vlahovic, ma la concorrenza è folta. È il Lipsia, in questo momento, che avrebbe, secondo Sky Sport, maggiori possibilità per aggiudicarsi l’attaccante della Fiorentina.

Il club tedesco avrebbe infatti presentato un’offerta di rilievo per il cartellino del calciatore, mentre l’Hellas lo chiederebbe con la formula del prestito.