Il club nerazzurro più avanti rispetto alla Lazio per il centrocampista gialloblù

Lazio sì, ma è l'Atalanta che punta forte e fa sul serio per Ivan Ilic. Secondo Sky è il club nerazzurro il più pronto a presentare un'offerta concreta per il centrocampista dell'Hellas, che dunque pare decisamente destinato a far parte del gruppo dei partenti della squadra gialloblù.