Mignani: “Col Verona per provare a vincere”

L'allenatore del Cesena Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa della gara di Coppa Italia col Verona. Queste le sue dichiarazioni: “Domani il livello si alza notevolmente e per noi è stimolante e motivante affrontare una partita di questo genere, anche se sappiamo che le squadre non hanno raggiunto i loro valori definitivi. È una partita che vogliamo affrontare con spirito consapevole di poter passare il turno, al netto delle difficoltà. L’obiettivo è quello di andare a Verona per cercare di fare la nostra partita, non solo per fare bella figura ma per provare a vincere il match”.