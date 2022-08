Mihajlovic: “Il Verona ha preso 9 gol in due partite? Non illudiamoci”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Bologna col Verona.

Ha detto il tecnico della squadra rossoblù, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Domani dobbiamo avere una migliore gestione emotiva, essere aggressivi ma fare attenzione alle ammonizioni. Era la prima partita, domani affrontiamo una buona squadra, non illudiamoci che ha preso 9 gol in due partite, sono forti e dovremo essere molto attenti, facendo attenzione ai loro contropiedi e alle loro palle inattive. Non abbiamo giocatori alti come i loro".