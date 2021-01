Mihajlovic: “Juric onesto, noi meglio di loro”

Al termine della vittoria casalinga sul Verona, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa.

Così l’allenatore del Bologna: “Innanzitutto faccio i complimenti a Juric che ha detto che abbiamo meritato la vittoria. È raro nel calcio trovare persone così. Ed è vero, noi abbiamo voluto questa vittoria e siamo stati superiori al Verona”.

Poi: “Abbiamo diverse scelte sia per l’undici titolare sia per i cambi ora che stanno tornando tutti a disposizione. Ora non perdiamo di qualità quando effettuiamo le sostituzioni come invece accadeva qualche mese fa quando ci mancavano 6-7 giocatori ogni volta. Abbiamo tantissimi giovani di 21-22 anni che stanno crescendo”.