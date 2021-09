Mihajlovic: “Noi meno belli ma più concreti”

L'allenatore del Bologna: "Svamberg ha un gran bel tiro, volevo vederlo"

"Oggi abbiamo pensato prima a difendere per non subire gol. So che forse siamo meno belli rispetto al passato ma siamo più concreti. Tutti devono partecipare alla fase difensiva quindi spendono molto e di conseguenza siamo meno lucidi in fase offensiva. Svanberg? Io avevo detto che non avevo visto i tiri fatti in nazionale, ma oggi c'ha provato qui e ha fatto gol. Lui ha un bel tiro e oggi lo ha dimostrato".