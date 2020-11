Milan, tonfo in Europa League. 0-3 col Lille al Meazza

Tonfo pesante in Europa League per il Milan, prossimo avversario del Verona in campionato domenica sera.

A San Siro la squadra rossonera è stata sconfitta 0 a 3 dal Lille nella terza giornata del girone H.

Devastante il turco Yazici che con una tripletta ha affondato gli avversari, mai in partita, con un rigore al 21′ del primo tempo e altre due reti al 55′ e al 58′.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández: Tonali (61′ Bennacer), Kessié; Castillejo (46′ Leao), Krunić (46′ Chalanoglu), Brahim Díaz (Hauge); Ibrahimović (62′ Rebic). A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Çalhanoğlu, Hauge, R. Leão, D. Maldini, Rebić. Allenatore: Pioli.

LILLE (4-4-2): Maignan; Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradarić; Ikoné, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Djaló, Fonte, Pied, Reinildo, André, Soumaré, Niasse, Yilmaz, Lihadji, T. Weah. Allenatore: Galtier.